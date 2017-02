Alyson le confiesa a Marco por qué no le escribió una carta por 'San Valentín'

La carta que Marco le escribió a Alyson durante el último DBT de 'GH VIP 5' va a traer más cola de la que nos esperábamos. Este nuevo episodio en su amistad no solo ha molestado a Aylén, la novia del participante que se ha mostrado irónica en sus redes sociales, sino que poco a poco conocemos más detalles sobre el asunto.

Alyson y Marco charlan en el jardín: "No me sorprendió lo que dijiste. O sea, fue bonito pero no 'buala'" confiesa ella mientras que él hace hincapié en el mensaje de su escrito, que no es otro que "valorar su amistad". Una amistad que él piensa que Aylén no ve mal e insiste en presentarlas en un futuro si la argentina viajara hasta Madrid.

Pero es más, Marco piensa que Alyson debería haberle escrito a él para que Aylén no tomara a mal la carta del italiano y así su novia viera "que no hay nada que ocultar". En este momento la americana aprovecha para explicarle el motivo por el cual ella decidió no escribirle (recordemos que todos tuvieron que escribir un mensaje a alguno de sus compañeros como inicio de la nueva prueba semanal, 'Enamora como puedas').

"Daniela me ha metido en mi cabeza pensamientos que no son mios y por eso ayer la cagué". De esta forma, Alyson culpa a Daniela de haberle coaccionado insconscientemente a la hora de pensar más en Aylén para, de esta forma, tener más cuidado con ciertos detalles o actitudes con respecto a Marco.

Por su parte, el italiano insiste en que no hay nada malo en la amistad que tienen y le da un consejo a su compañera de reality: "No tengas miedo de expresar nuestra amistad por lo que puedan pensar otras personas".