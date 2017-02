Alyson escupe a Aída Nízar y la casa se le echa encima 😱😱😱

Aída no termina de sentirse a gusto en la casa de ‘Gran Hermano VIP’. La mediática jornada no siente complicidad con sus compañeros y solo encuentra cierto consuelo en las palabras de Alejandro Abad. Hasta tal punto llega la mala relación de Aída con el resto de compañeros, y en especial con Alyson, que en la fiesta zombie de anoche la tensión entre ellas se hizo insostenible.

La americana ha reconocido abiertamente en varias ocasiones en sus charlas con el súper que no soporta a Aída y que está deseando que abandone la casa, algo que no justifica la actitud que Aly ha tenido con su compañera. Tal y como hemos podido ver en el 24 horas, la enésima discusión entre ellas ha terminado con un gesto por parte de Alyson que ha provocado que la organización tenga que intervenir. “El super me ha llamado al confesionario y me ha echado la bronca por escupir, pero escupí por la rabia que me provoca”, le explicaba la americana a sus compañeros.

El resto de habitantes de la casa, pese a no tener precisamente buena relación con Aída, han reprendido a Alyson porque, en su opinión, se trata de comportamientos agresivos que no se deben permitir. ¿Tendrá esta acción finalmente consecuencias para Alyson?