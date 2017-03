¡Y el amor llegó a 'Gran Hermano VIP'! Alyson y Antonio se comen a besos 😍

El amor vuelve a llamar a la puerta de la casa de Guadalix y esta vez, la afortunada, ha sido Alyson. Hace unos días llegaban al concurso Manôel y Antonio para revolucionar la casa, y parece ser que lo han conseguido. Durante la fiesta de ayer, se podía ver la química que existía entre Alyson y Antonio, pero ninguno se atrevía a dar un paso. Ya entrada la noche, no se pudieron resistir y acabaron besándose.

Los brasileños han llegado a la casa de 'Gran Hermano VIP' para no dejar indiferente a nadie: besos, caricias, acercamientos... Desde su llegada Antonio ha estado muy cariñoso con Alyson pero, no fue hasta la fiesta de ayer, cuando ambas se fundieron en un apasionado beso. "La americana más americana" no se pudo resistir a los encantos del brasileño y terminaron durmiendo juntos abrazados.