Alyson justifica su nominación a Marco: "Tus bromas ya no me hacen gracia"

Un punto en las nominaciones ha cambiado para siempre la relación de Alyson y Marco. La VIP se dio cuenta de que a Marco le había dolido muchísimo que le diera un punto y quiso hablar con él para explicarle que lo había hecho por descarte y con la seguridad de que no iba a salir nominado, pero para Marco su gesto ha sido más que un punto. A él le da igual que Alyson le haya dado un punto, pero no que haya dicho que llevan varios días sin hablar porque no es verdad. El italiano tiene la sensación de que su acercamiento con Aylén ha hecho daño a su amistad con Alyson y que ella no lo ha sabido entender: "Si tú eres una amiga, tienes que respetar mi acercamiento a Aylén". En un brote de sinceridad, Alyson le ha confesado a Marco que durante los dos últimos días, sus bromas habían dejado de hacerle gracia y que no podía nominar al resto de compañeras porque era con quiénes había estado compartiendo, pero Marco estaba demasiado dolido y con la sensación de que no estaba valorando sus más de dos meses de amistad.