Ivonne le da un beso a Sergio mientras duerme y él lo confunde con un sueño...

Ivonne Reyes ha entrado en la habitación de los chicos de la casa de ‘Gran Hermano VIP’ cuando Sergio Ayala dormía y le ha dado un beso en los labios. El concursante se ha despertado y ha podido ver como alguien salía de la habitación. Unos minutos después ha entrado Marco Ferri y le ha preguntado si Ivonne estaba dormida porque había sentido un beso, pero no sabía si fue un sueño o real. A la mañana siguiente, Sergio ha comentado que ha soñado que Ivonne le daba un beso, con la intención de que ella dijese si de verdad se lo había dado, pero Ivonne solo preguntó que cómo fue ese beso y él contesto que no se acordaba “muy bien”, por lo que no sabemos si como "castigo" por haberlo olvidado o porque había mucha gente, Ivonne no ha desvelado el misterio.