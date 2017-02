El mensaje más demodelor de Aylén: "Vas a tener que arrodillarte ante mi"

Los últimos acontecimeintos vistos en el DBT de 'GH VIP 5' han dejado a una Aylén desconcertada. La novia de Marco ya expresó su malestar no solo en una conversación telefónica con Jordi González sino que también se mostró tajante en sus redes sociales. Sin embargo, ver la carta que Marco le ha escrito a Alyson por San Valentín ha dejado K.O. a la argentina y ha colgado en Vipper un vídeo en el que confiesa, de forma irónica, lo siguiente:

"Me han partido el corazón de forma emocional. Ella llora, él se toca la barba súper nervioso... súper 'cute' el día de los enamorados escribiéndose una carta el uno al otro y yo estoy aquí en Chile como una divina, solita...". Sin embargo esto no es todo, pues en su cuenta oficial de Twitter podemos leer mensajes como los siguientes...

Ay si tut u tu tu ahora no ha pasado NADA, venga que las dobles caras no me las como YO Aylen Milla !