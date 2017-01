El pijama de Emma Ozores es la estrella en la primera noche de 'GH VIP'

Estamos acostumbrados a ver a los concursantes más VIP en un plató de televisión y con sus mejores galas pero si algo nos permite cada año ‘GH VIP’ es ver a estos personajes televisivos en su día a día. Esto implica no solo comprobar si son tan majos como se muestran antes las cámaras sino observarles en su más plena intimidad. Vamos, que les vemos sin maquillaje y ¡en pijama! Y es que los modelitos nocturnos de los participantes se han convertido en un clásico más.

Al pijama morado de leopardo de Belén Esteban le salió un duro competidor el año pasado con Rappel. Y en esta ocasión no iba a ser menos pero ¿quién está dispuesta a llevarse el premio al ‘mejor pijama’? Pues nada más y nada menos que… ¡Emma Ozores! La actriz ya se ha olvidado de las cámaras y se pasea por la casa de Guadalix de la Sierra con un modelito de lo más llamativo. Eso sí, tiene pinta de ser bastante calentito.

No es lo único que nos ha llamado la atención en esta primera noche de ‘la vida en directo’, pues Aless Gibaja no ha decepcionado. Sus estilismos son muy particulares y por ello su ropa de noche no iba a ser para menos. No nos ha extrañado que el color rosa esté en su atuendo nocturno pero no nos esperábamos ¡esas zapatillas de unicornio! El influencer da un paso más y se atreve con un modelito de lo más ‘cool’ para andar por casa. A juego con su capucha y peluche, eso sí. Está claro que en cuanto a estilismo nuestros VIPS son únicos.