En el teléfono ANAR salvan vidas a diario

Cuando marcan el 900 20 20 10 es porque el acoso la violencia verbal o física que se ejerce sobre ellos les supera. El acoso ya no termina en el colegio. Cuando llegan a casa siguen recibiendo mensajes crueles que dañan su autoestima. El ataque no cesa, es veinticuatro horas al día. Las nuevas tecnologías hacen que el daño psicológico sea mucho más grave en el menor y, a veces, no ven salida. Uno de cada diez menores que sufre acoso escolar piensa en suicidarse. A los chavales les cuenta contarlo porque temen una reacción desmedida de sus padres en el colegio y frente al acosador y también guardan silencio porque no quieren preocuparles. Por eso sufren durante meses antes de atreverse a dar el paso de pedir ayuda. Sin embargo las llamadas se han disparado. En los últimos tres años en el teléfono ANAR han recibido más de 60.000 y una de cada cuatro es por ciberbullying. Llama la atención que el 70 por ciento de las víctimas de acoso a través de las redes sociales son chicas. Los expertos dicen que cambiar a la víctima de centro no suele dar resultado y los datos lo corroboran, en el 85 por ciento de los casos el chico vuelve a ser víctima de burlas y amenazas . Para dejar atrás el acoso escolar es fundamental el apoyo de los padres, que se tomen medidas en el colegio y que el menor siga un tratamiento psicológico para reforzar su autoestima. Sólo así el chico no tendrá secuelas.