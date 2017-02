Tráiler en exclusiva de Yo no soy Madame Bovary

El próximo 10 de marzo llega a los cines españoles Yo no soy Madame Bovary, la gran vencedora de la última edición del Festival de San Sebastián donde se alzó con la Concha de Oro a la mejor película. Además su protagonista, la estrella china Fan Bingbing se llevó también la Concha de Plata a la Mejor Actriz.

La intérprete asiática da vida a Li Xuelian, una mujer que organiza un falso divorcio con el fin de conseguir un segundo apartamento, pero su marido se vuelve a casar de forma inesperada. Tras recurrir al juzgado sin éxito y ser acusada por su marido, Li se embarca en un absurdo viaje de diez años para restaurar su reputación.

Una película muy crítica con diversos aspectos del país asiático, no llegó si quiera a superar la censura china, y que también se alzó con el premio de la crítica (Premio FIPRESCI) en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Feng Xiaogang, responsable de cintas como If You Are the One, Aftershock o Back to 1942, dirige esta mezcla de drama y comedia que estrena su tráiler en primicia en Europa Press.