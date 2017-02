Verano 1993, de Carla Simón, triunfa en la Berlinale

Verano 1993, el largometraje dirigido por la cineasta española Carla Simón, triunfa en la 67ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín al erigirse ganadora del premio a Mejor Ópera Prima y el Gran Premio del Jurado Gen Kplus.

En dicha cinta, la joven Laia Artigas encarna el papel de Frida, una niña de seis años que afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Bruna Cusí (Incerta Glòria) y David Verdaguer (No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas) completan el reparto.

En otro orden de galardones, el Oso de Oro de la Berlinale fue para la película húngara On Body and Soul, dirigida por Ildiko Enyedigana, mientras que el Gran Premio del Jurado se lo llevó Félicité, de Alain Gomis (Senegal).

El finlandés Aki Kaurismäki se adjudicó el Oso de Plata a la mejor dirección por su labor al frente de The Other Side of Hope. En cuanto a la labor actoral, el Oso de Plata al mejor actor fue para Georg Friedrich por Helle Nächte (Alemania) y el de mejor actriz para Kim Minhee por On the beach at night alone (Corea del Sur).