Desde una de cada tres cabinas no se hace ninguna llamada

Hubo hasta 50.000 cabinas instaladas en las calles de nuestro país y momentos en los que había que hacer colar para llamar, pero de esas míticas cabinas apenas sobreviven 18.300. De estas, 12.000 no son rentables y 6.000 ni siquiera se utilizan. El móvil ha condenado a las cabinas al olvido y al deterioro. Cuando alguien se queda sin teléfono personal casi nunca recurre al teléfono de una cabina, antes se lo pide prestado a un amigo. Y es cierto que cuando no hay un amigo próximo, muchas veces la cabina no funciona. Están rotas, no devuelven el dinero y su estado no atrae a los usuarios. Para las operadoras de telefonía el negocio ya no es rentable, por eso cuando el 31 de diciembre terminó el contrato con Telefónica y las cabinas salieron a concurso, ninguna operadora se interesó. De momento y por orden del Gobierno, Telefónica asume el servicio.