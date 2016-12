Adrián Lastra, feliz por el embarazo de su compañera y amiga, Cecilia Freire

Adrián Lastra se manifiesta respecto al tan esperado final de Velvet y explica que fue impresionante. También se muestra feliz por el embarazo de su compañera y amiga, Cecilia Freire. Esta fue una ocasión perfecta para que el actor explicara por qué ese look al estilo mohicano.

CHANCE: ¿Cuantos actores vais a ser?

Adrián Lastra: Vamos a ser bastantes y jugar por una buena causa, siempre es divertido

CH: ¿Se te da bien?

A.L: ¿Jugar? Bueno, sí he jugado bastante pero llevo muchos años sin jugar. Aquí venimos a divertirnos y pasarlo bien.

CH: ¿A quien le dedicas el gol?

A.L: Me quito la camiseta y digo chicos va por vuestros cojones.

CH: ¿Cambio de look?

A.L: Es por una película que he estado rodando en Republica Dominicana de piratas y tuve que venir así para hacer todo el tema de promoción.

CH: ¿Inseparable de Asier Etxeandia?

A.L: Sí, inseparable de Asier, nos hemos hecho como hermanos.

CH: ¿Como te ves así?

A.L: Al final te acostumbras, es un disfraz. Somos lo que somos porque nos disfrazamos de algo.

CH: ¿Cómo fue el final de Velvet?

A.L: Muy bonito, impresionante.

CH: ¿Muchos nervios?

A.L: Sí, fue una cosa muy divertida lo que hicimos y muy emocionante.

CH: Que pena que haya terminado.

A.L: Sí, pero si acaba por todo lo alto es muy bonito.

CH: ¿Proyectos?

A.L: Hay proyectos tanto de tele como de teatro pero hasta que no salgan, no se pueden decir.

CH: ¿Y ahora a dejarse crecer el pelo?

A.L: Sí, sí.

CH: ¿Que te han dicho en casa?

A.L: Por lo menos me dejan entrar.

CH: Cecilia embarazada de cinco meses.

A.L: Sí.

CH: ¿Cómo lo está llevando?

A.L: No tengo ni idea, no lo he hablado con ella, pero imagino que eso es felicidad. Cuando tienes cosas bonitas en tu vida, es felicidad. Nos tenemos que disfrazar y tenemos que disimular todo.

CH: ¿Habéis creado una gran familia?

A.L: Sí, sí.