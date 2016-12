Ashley Green y Paul Khoury, comprometidos

El último viaje de la actriz Ashley Green y su novio, Paul Khoury, a Nueva Zelanda no lo olvidarán nunca. Entre otras cosas porque fue el momento que la pareja de la protagonista de 'Crepúsculo' aprovechó para pedirle matrimonio. Green ha colgado fotos del precioso anillo de compromiso que ya luce en su dedo anular.

"Este es el momento más hermoso que podría haber esperado. Me has convertido con éxito en la mujer más feliz y afortunada. No puedo esperar para mostrarle mi inagotable amor inconmensurable para el resto de nuestras vidas", escribió Ashley junto al vídeo de la pedida de mano compartida en Instagram.

Paul publicó también en sus cuentas la pieza audiovisual en la que le pide matrimonio a su novia desde 2013. "Prometo poner una sonrisa en su rostro el resto de nuestras vidas. Me completa de una manera que ni siquiera sabía que fuera posible. ¡Te quiero más que nad ay estoy emocionado de dar este paso en la vida contigo!", escribió el presentador australiano.

Ashley y Paul comenzaron su relación en octubre de 2013, después de que la de Florida decidiera poner fin a su relación con el músico Reeve Carney, debido a la incompatibilidad de sus agendas profesionales. ¡Enhorabuena a la pareja!