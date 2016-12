Jake Bugg, La Habitación Roja y Sidecars, entre las nuevas incorporaciones de Arenal Sound 2017

Jake Bugg, La Habitación Roja y Sidecars son algunas de las nuevas incorporacines del Arenal Sound 2017, que se celebrará del 1 al 6 de agosto en Burriana (Castellón) y que se unen a Martin Garrix, Icona Pop, Fedde Le Grand, Lori Meyers, Kase.O y Sidonie, entre otros.

Jake Bugg ha construido una carrera que comenzó a los 12 años cuando aprendió a tocar la guitarra. Tres discos ha lanzado hasta la fecha con múltiples nominaciones en prestigiosos premios internacionales. Su último trabajo, 'On My One', se podrá disfrutar en la octava edición del festival.

Por otra parte, más de 20 años en la música avalan a La Habitación Roja. Su nuevo álbum 'Sagrado Corazón' se publicó en abril y consiguió el Top 10 de los más vendidos en España.

Sidecars se plantaron en la pista de la madrileña sala But como base para ese concierto que les serviría para publicar un gran disco en directo. Wally López es el DJ del momento y del futuro; Carlos Areces y Aníbal Gómez, el dúo que da vida a Ojete Calor en formato Dj Set, aparcan sus alter egos para ofrecer una sesión cargada de tecno-pop, rancheras, eurobeat, italodisco, melódicos, acid house, grunge y otros muchos estilos.

Neuman cierran la etapa de 'If' con los últimos conciertos de la gira. A los 12 años Sharif Fernández tuvo un "romance" instantáneo con las letras y ahora tiene 36 y a sus espaldas lleva publicados tres discos en solitario y un libro de poesía publicado este mismo año. El artista granadino Dellafuente ha lanzado su nuevo disco, 'Ansia viva', mientas que GoMad!&Monster completan las confirmaciones.