Carlos Lozano tiene muy claro que Mónica Hoyos no aumentará su familia con él

CHANCE: ¿Estamos en forma?

Carlos Lozano: Voy a jugar de portero este año porque siempre he jugado de delantero pero dan muchas patadas.

CH: Te hemos visto con Miriam, Navidades?

C.L: Muy bien, nos vamos a casa de mamá

CH: Te había entendido que nos vamos a casar

C.L: No, a casar no, déjate de matrimonios

CH: No vais a Perú?

C.L: Iremos a Perú a ver a su mamá.

CH: ¿La relación va bien?

C.L: Sí, puyitas no, las cosas hay que ponerlas en su sitio.

CH: ¿Y ella lo entiende?

C.L: Claro que lo entiende.

Miriam: ¿El qué entiendo?

CH: Dijo que no servías para televisión.

C.L: Dije que no entendía cosas que pasaban en televisión. No empecemos a cambiar como mi amigo de la izquierda que es el que cambia los titulares.

CH: ¿Colaboradores de Sálvame?

C.L: Son los que ha elegido el pueblo y con todos mis respetos... Tendrán que demostrar y si no, a la calle.

CH: ¿Mónica?

C.L: Ha pillado la pedrea, que se lo ha dado la organización por su cara bonita.

CH: ¿Tiene carácter para estar en ese programa?

C.L: Carácter tiene mucho y lo ha demostrado.

CH: A tu madre Miriam le cae bien, ¿por qué Mónica no?

C.L: Con Mónica han discutido las cosas, pero las madres están por encima de eso. Si su hijo está feliz, ahí estamos juntos.

CH: ¿No piensas en casarte?

C.L: No, el matrimonio sale muy mal. Todo el mundo que se casa, se divorcia.

CH: ¿No os planteáis darle un hermanito a Luna? Porque Mónica está en ello.

C.L: No me he planteado tener hijos de momento. Hasta que mi hija no sea mayor de edad, a lo mejor luego me lo planteo, pero ya seré tan mayor que quizá ya no me apetezca.

CH: ¿Tienes 53?

C.L: Si señor.

CH: ¿Que te ha parecido la decisión de Mónica?

C.L: Es una idea suya y desde luego conmigo no la va a aumentar.

CH: ¿Vuelves con la segunda parte de granjero?

C.L: Si, funcionó de maravilla. Estamos felices y volveremos y con la Snow Week ha sido un éxito, hemos dado muchos puntos a la cadena. Acabo el año feliz.

CH: ¿Año positivo volver a España?

C.L: Y volver a la tele. Gracias a dios sí.

CH: Dentro de nada presentas tu salvame.

C.L: No me importaría, presentar en lo mío, realitys...

CH: ¿Te da miedo darte el batacazo como te paso en Operación Triunfo?

C.L: No me da miedo, no tengo miedo a nada en la vida. Los presentadores a veces estamos arriba o abajo. ¿Cuantos presentadores vuelven luego?

CH: ¿Vives una segunda juventud?

C.L: Quizás Miriam me está dando la juventud que necesitaba

CH: ¿Te gustaría que se dedicase a la televisión?

C.L: Ella está empezando, tiene 22 años...

CH: ¿Se queda en España a vivir?

C.L: De momento, sí. Vamos a estar a caballo, pero quiero que termine sus estudios.

CH: ¿De que?

C.L: Administración de empresas.

CH: ¿Para que te lleve los negocios?

C.L: Sí, para que me lleve los negocios y la pasta.

CH: ¿Tu casa de la sierra la has vendido?

C.L: Mi casa de la sierra todavía sigue en venta, está la cosa para vender. Si la vendo es porque es muy grande y solo... ¿qué hago? Vivo en Madrid pero de momento no la voy a regalar. Si hay comprador estupendo y si no, me quedo con ella.

CH: ¿2017?

C.L: Salud, mucha salud porque trabajo tengo. Que toda mi familia, y que todo el mundo sea feliz. Cuando la gente es feliz, soy feliz.