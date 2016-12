Feliciano López olvida por unas horas su polémico divorcio en un partido benéfico

Feliciano López ha vuelto a hacer de las suyas. A pesar de que el tenista apenas suelta prenda ante las cámaras, lanza sus particulares reflexiones a través de Instagram. Unas reflexiones de las que podrían deducirse algunas indirectas dirigidas a su ex, Alba Carrillo.

El tenista ha querido aportar su granito de arena en estas fiestas tan especiales y lo hizo en un partido benéfico de fútbol disputado en el día de Nochebuena organizado por la Fundación University. Feliciano olvidó por unas horas su polémico divorcio y ha recuperado la sonrisa rodeado de famosos que como él quisieron jugar el partido solidario.

Sin embargo, Feliciano no quiso hacer ninguna declaración ante la prensa sobre como se encontraba, aunque sí que se ha pronunciado en las redes: "La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Ésta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna; pero a pesar de todo LA VIDA ES BELLA".

Y es que parece que Feliciano ya tiene más que superada la ruptura con Alba porque ha acompañado este mensaje seguido de los hastags #blessed (bendecido), #christmas (navidad), #veryfortunate (muy afortunado, #lavidaesbella. ¿Por qué se sentirá tan afortunado y vendecido el tenista? ¿Estará pasando las Navidades en compañía de alguien especial?