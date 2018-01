Gustavo González y María Lapiedra defiende su amor con un frío y polémico beso

Después del tira y afloja que han mantenido durante las últimas semanas desde el plató de Sálvame, María Lapiedra y Gustavo González se reencontraban en el Deluxe concediendo su primera entrevista como pareja y aclarando a toda la audiencia en que punto se encuentra su mediática relación.

María a pesar de la frialdad continuaba de lo más emocionada y desvelaba que la pasión la dejan para cuando no están las cámaras delante y aseguraba que el secreto de Gustavo para tenerla así de enamorada era que le hacía "maravillas". El colaborador por su parte optaba por un perfil más serio y confesaba a sus compañeros que se había equivocado en "ciertos detalles" y sentenciaba: "me arrepiento de algunas cosas, que aunque saliendo del corazón son inevitables" y continuaba mandado una clara indirecta a la que ha sido su mujer durante 30 años: "Soy un canalla, he destrozado la vida a alguien que no lo merece. Hace pública una infidelidad es muy duro, pero para quien lo sufre".