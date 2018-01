Isabel Pantoja podría demandar a Chabelita

Isa Pantoja se sentó la semana pasada en el plató de Sábado Deluxe para hablar de la relación con su madre y el resto de su familia, declaraciones que podrían tener fuertes consecuencias. El propio programa anunciaba ayer que Isabel Pantoja se está planteando demandar a su propia hija, pero que su abogada estaría intentando evitarlo.

Ante esta situación, quizás Chabelita se esté arrepintiendo de sus palabras hacia su familia, sobre todo su madre y su tío, ya que fueron los principales atacados en su entrevista. La hija de la tonadillera reconoció estar muy dolida por no haber podido pasar las Navidades con su madre, ya que esta negaba la entrada de su casa a su pareja, Alberto Isla. Aunque Chabelita reconoció que el verdadero motivo era que su tío era el que ponía problemas y hablaba así de la relación entre ellos: "Yo guardo buenos recuerdos con él. Mi madre ha intentado algún acercamiento hace muchos años, pero es que no. Todos, mi madre, mi hermano, mi prima, saben que no nos llevamos bien y ya lo tenemos todos asumido".