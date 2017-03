Martha Thorne, directora ejecutiva del Pritzker: "Se premia una arquitectura optimista en momentos de dificultad"

La directora ejecutiva del Premio Pritzker, Martha Thorne, ha asegurado que en los últimos años el jurado de este galardón busca "premiar una arquitectura optimista en momentos de dificultad", siendo el estudio español recientemente ganador RCR un "buen ejemplo" de ello.

"El jurado forma parte del mundo real y es sensible a la situación actual. No cabe duda de que en muchos sitios se ha sufrido una crisis económica y muchos sitios se han replanteado la arquitectura, y la lectura del texto del jurado demuestra que es parte de ese mundo más amplio", ha señalado en declaraciones a Europa Press la directiva americana.

Respecto a los tres arquitectos españoles premiados, Thorne ha destacado el uso de "pocos materiales" en su obra, que llevan a pensar el famoso "menos es más". "Consiguen una riqueza de espacio que es una experiencia emocional, gracias a materiales como el acero o el plástico: dialogan con la naturaleza con un material puro", ha defendido la decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño del IE School.

No obstante, no calificaría esta arquitectura como 'ecológica' o 'sostenible', algo que no ha "escuchado tan claramente en el discurso" de los ganadores. "Únicamente diría que es una arquitectura íntimamente ligada a su contexto (el paisaje, la historia, la cultura) y muestran sensibilidad y respeto en un sentido muy amplio", ha señalado.

UNA FORMA DE TRABAJO "ESPECIAL Y EJEMPLAR"

El hecho de que por primera vez en el galardón se haya premiado a tres personas también supone el reconocimiento de una forma de trabajar "especial y ejemplar". "A mí me impresionó ver cómo trabajan en su estudio, son tres cabezas juntas desde un primer momento y comparten el proceso creativo, la concepción de la arquitectura y el entendimiento de los materiales", ha señalado.

Hasta ahora, Rafael Moneo había sido el único arquitecto español premiado con el Pritzker, en 1996. Thorne atribuye este hecho a varios motivos, a pesar del "alto nivel medio" de la arquitectura española, entre ellos lo que se podría denominar una 'arquitectura global'. "En el mundo hay muchísimos y buenísimos arquitectos y cada día hay más conocimiento de lo que se está haciendo en otras partes. El universo de los arquitectos se amplía", ha apuntado.

EL PRITZKER, "DISTINTO" A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

En cualquier caso, ha recordado una frase que "siempre" suele pronunciar "a modo de recordatorio": "Nunca apuestes dinero con el premio, porque el jurado es tan independiente y toman tan en serio su trabajo, que no es predecible", ha bromeado. De hecho, ha insistido en que la nacionalidad no es un factor a tener en cuenta para el ganador. "Esto no es como los Juegos Olímpicos, es otro tipo de premio", ha remarcado.

Como directora ejecutiva del premio, Thorne gestiona todo el proceso de nominaciones y trabaja "estrechamente" con el jurado --que va cambiando paulatinamente, aunque con un mínimo de tres años--, si bien no cuenta con voto particular. "No expreso nunca una opinión sobre posibles premiados, intento ser todo lo objetiva posible", ha añadido.