Multitud de condolencias para Billie Lourd, única hija de Carrie Fisher

Las condolencias a la hija de Carrie Fisher, Billie Lourd, llegan de todas las partes del mundo, en especial de sus compañeros de trabajo. La actriz de 24 años recibía el cariño especial de sus compañeros de rodaje en Scream Queens, serie de la FOX que ha supuesto su debut televisivo. La primera en enviarle todo su cariño en tan duros momentos fue su amiga Lea Michelle, que utilizó su cuenta de Twitter para recordar a la joven intérprete y a su madre. Jamie Lee Curtis también utilizó las redes sociales para hacerle llegar su más sentido pésame: "Mi corazón de madre se dirige a esta joven exquisitamente talentosa. El espíritu y el talento de su madre pervive en ella y estoy seguro que los fans y amigos de Carrie le dará el espacio y la privacidad".

La estrella televisiva John Stamos tuvo también unas bonitas palabras para la protagonista de La Guerra de las Galaxia. "Oh, cómo te encantaba contar historias de tu mamá, y me encantó escucharlas. Me encantaba tu cara iluminada. Estabas tan orgullosa de ella y ella de ti. Vivirá a través de ti para siempre y todos tenemos esa suerte. Te quiero Billie", comentó el protagonista de Padres forzosos.

La cantante Ariana Grande, que también participó en la primera temporada de la primera temporada de la serie de Ryan Murphy, compartió un mensaje de amor a su compañera en su cuenta social, al igual que Abigail Breslin, Glen Powell, Niecy Nash y Taylor Lautner, actor con el que se le ha llegado a relacionar sentimentalmente en los últimos meses. "Esta chica es una de las personas más fuertes y más audaces que he conocido. Absolutamente preciosa por dentro y por fuera. Soy afortunado de conocerte", decía el protagonista de Crepúsculo a su amiga especial.

Simon Halls, portavoz de la familia, publicó un comunicado en la revista People en nombre de la hija de Fisher en el que anunciaba con mucha tristeza el deceso de la actriz en el centro médico de UCLA tras sufrir un ataque al corazón masivo en el vuelo del que regresaba de Londres a Los Ángeles.