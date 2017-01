El Museo de Cera aumentará la seguridad tras el asalto de una Femen a la escultura de Trump en su inauguración

El Museo de Cera de Madrid aumentará las medidas de seguridad tras el asalto de una feminista de Femen durante la inauguración este martes de la escultura del presidente de EEUU, Donald Trump, con el torso desnudo y al grito de 'Grab them by the balls'.

Según ha explicado un portavoz del museo a Europa Press, las medidas de seguridad se tomarán en torno a todas las estatuas, "no sólo a la de Trump", ya que "ahora ocurren cosas que antes no solían ocurrir". El portavoz ha denunciado la forma de manifestarse de la joven y ha reiterado que "no son formas". "Cuando salía la he dicho que me parece muy bien que se manifieste porque está en todo su derecho pero no son formas", ha criticado el portavoz. "Cuando venga Trump personalmente, que venga y que se manifieste pero que no lo haga con la estatua", ha zanjado al respecto. El Museo de Cera había convocado a las 10.30 horas un acto de presentación de la nueva escultura, que se incorpora a la galería de Historia del Museo, coincidiendo con la semana en la que el presidente electo comienza su Gobierno.