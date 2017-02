Noelia López radiante tras el embarazo

Desde que llegara Arnaldo a la vida de Noelia López, la modelo no para de sonreír. Y es que con el precioso hijo que tiene como para no hacerlo. Además, la mamá no puede resistirse a presumir de retoño subiendo fotos a Instagram del nuevo miembro la familia.

Se nota que la joven está estupenda y es que también es de admirar su recuperación tras el parto ya que la modelo ha recuperado enseguida su figura y no parece que hace nada haya lucido tripita de embaraza. A la modelo siempre le ha gustado ponerse ante el objetivo de una cámara y posar radiante, sin embargo, desde que tiene a su hijo en brazos le gusta salir acompañada de su pequeño. Imágenes que demuestran la complicidad entre el pequeño y la madre primeriza. La sevillana a vuelto a mostrarnos a su bebé en Instagram. En esta ocasión la mamá del pequeño Arnaldo y él han posado juntos en una imagen de los más entrañable donde se podía ver al bebé dormido en brazos de su madre.