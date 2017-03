Paula Echevarría una más entre las fans de Tini Stoessel, y Pepe Barroso

Anoche Tini Stoessel abarrotó el Palacio de los Deportes de Madrid con el inicio de su gira 'Get Me Started Tour' y lo hizo rodeada no solo de sus fans más fieles que agotaron las entradas, también de su familia, de su novio e incluso de Paula Echevarría.

Tener hijos en casa supone muchas veces tener que acudir a los conciertos de los ídolos adolescente como una más, pero Paula Echevarría lejos de quedarse sentada en su silla disfrutó del concierto al lado de su hija y de Isabel Navarro, la mujer de Poty Castillo. Además después del concierto la mujer de David Bustamante aprovechó para visitar el camerino y que su hija pudiese conocer a la estrella argentina. Paula que no perdió la oportunidad de retratarse con Tini, también aprovecho para sacarse una foto con Pepe Barroso, "el chico de moda" como titulo en su cuenta de Instagram. Pero Paula y su hija no fueron las únicas en arropar a Tini y darlo todo, y es que la cantante ha demostrado que ya no es una niña y en un show mucho más atrevido, sexy y sorprende consiguió levantar al público durante toda la noche ante la atenta mirada de su novio, su hermano y sus padres que se trasladaron desde Argentina para la gran noche.