Topacio Fresh: "Toño Sanchís es un macho dominante, que le dejen para que escarbemos en su lado oscuro"

La galerista Topacio Fresh acudió la pasada noche del 18 de enero a una fiesta que se celebraba en la capital madrileña donde coincidió con numerosos rostros conocidos como los que se encuentran Carmen Lomana, Paco León o Kike Sarasola, entre otros.

La argentina está muy ilusionada por volver a retomar un buen ritmo de trabajo en su galería de arte, tras unas Navidades más relajadas. Topacio, que tiene en la casa de Guadalix de la Sierra a un puñado de amigos concursando para GH VIP no ha dudado en mojarse sobre el comportamiento que están teniendo los concursantes más polémicos de la quinta edición.

CHANCE: ¿Qué tal?

Topacio Fresh: Muy bien, ahora pasando el año. Estaba preocupada porque el año no empezaba, pero esta semana tenemos muchos eventos, la galería llena de artistas y entonces parece que arranco bien. Estaba asustada porque levo desde principios de diciembre que el telefono no sonaba.

CH: ¿Sigues GH VIP?

T.F: Sigo GH VIP, soy súper fan de la señora ésta del pelo rubio, Emma Ozores. Me encanta porque no la conocía, ni por su padre ni nada. Me sorprendió. Luego tengo mis amiguitos, Daniela, Aless, conozco a Toño, tengo el corazon muy repartido. Me gusta mucho Elettra así que, que no la saquen. Parece que hay uno que tiene un porcentaje altísimo.

CH: Todos piensan que es Toño, ¿porque es oscuro?

T.F: Qué sentido tiene que echen a Toño si era la baza, si iba a desglosar mucho. Estaría muy mal que echen a Toño. Entre Elettra, Toño y el tercero que no me sé el nombre, el tercero.

CH: ¿Tutto Durán?

T.F: Sí, es un falso VIP. A la calle.

TOPACIO FRESH: "QUE DEJEN A TOÑO EN GH VIP PARA QUE EMECEMOS A ESCARBAR EN SU LADO OSCURO"

CH: ¿Crees que es Toño un personaje oscuro?

T.F: Toño es el macho alfa, el macho dominante, los tiene a todos atormentados. Conoce muchísimo el juego, ha sido representante de muchos que han entrado en la casa. A lo mejor no es buena la estrategia, tendría que ir más de Heidi o Caperucita Roja, pero entró de lobo feroz. Que lo dejen para que empecemos a escarbar en ese 'Toño oscuro'.

CH: ¿Daniela enamorarse de Elettra?

T.F: Entre Daniela y Elettra ahí hay de todo porque Daniela es explosiva y vi Súper Shore y Elettra le daba a todo. En la última temporada estaba más con chicas que con chicos, así que ahí puede haber de todo, una situación romántica, o una buena noche sin camaras, explosiva.

CH: ¿Has hablado con Bimba o David?

T.F: Estuve con David, con Bimba no porque no vive aquí, estuve con David antes de las navidades. Luego se iba a Malaga con su familia. Ahora que hemos vuelto, tenemos pendiente una reunión. Él está ahí peleándola, es difícil pero ahí estamos todos los amigos esperando que este año cambien de perspectiva.

Topacio Fresh se ha convertido en una de las mejores defensoras de Toño Sanchís, el protagonista indiscutible de GH VIP5 por el momento. ¿Conseguirán los espartoños que el ex representante de Belén Esteban no sea expulsado?