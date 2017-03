Muere la ex Miss italiana Veronica Sogni a los 28 años

"Un ángel de cabellos cortos, con la cabeza llena de sueños, como su apellido, ha volado al cielo".

Con estas palabras los organizadores del concurso Miss Italia se despedían de la joven, ex reina de la belleza milanesa en la web oficial.

Veronica Sogni fue finalista del concurso y después ha participado en diferentes concursos y programas de televisión.

La joven fue diagnosticada con un tumor de mama en 2012 comentaba en internet la caída del pelo y bromeaba con su nuevo 'look'.

"Nunca me he avergonzado de mi apariencia, por el contrario, me he gustado. Antes había probado todos los colores y cortes posibles y esta es una novedad", decía hablando de su calvicie.