José Ribagorda nos enseña a hacer un arroz radiofónico único... por Carlos Herrera

José Ribagorda y Carlos Herrera no solo son grandes comunicadores, sino que comparten otra afición: la gastronomía. Y es que este par de cocinillas nos han deleitado con un arroz marinero. Carlos Herrera comenta que disfruta más dando de comer, una pasión que se ha ido transmitiendo generación tras generación en su familia: "Me gusta comer cosas ricas, sabrosas y caseras". Pero no estuvieron solos, la hija de Ribagorda también quiso poner su granito de arena y ejerció de pinche.