Trucos para ahorrar en la factura de la luz

No hay mucho margen para ahorrar en el recibo de la luz. Pero sí hay algunas pequeñas cosas que están en nuestra mano. Los grandes electrodomésticos suponen el 70 por ciento del consumo eléctrico en un hogar. Con el frigorífico a la cabeza porque está enchufado las 24 horas del día. Hay formas de optimizar su uso como no meter cosas muy calientes o abrir la puerta lo menos posible. Hornos o lavadoras también tienen consumos altos pero su uso es puntual. Algo en lo que no solemos reparar es en desenchufar los aparatos que no utilizamos. La eficiencia energética de los electrodomésticos es fundamental. Entre los más y menos eficientes, el ahorro de energía puede ser del 40 por ciento. Otra opción para ahorrar es acogerse a una tarifa de discriminación horaria. Si no tiene esa tarifa de poco le servirá poner la lavadora de madrugada aunque el precio del kilovatio sea más barato.