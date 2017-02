Atentan contra la caravana que escoltaba a un gobernador colombiano

Al menos dos policías colombianos han resultado heridos leves en un ataque registrado este sábado contra la caravana que escoltaba al gobernador de la región de Norte de Santander, William Villamizar, han informado medios colombianos.

Según recoge la radio RCN, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha atribuido el atentado al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Villegas ha explicado que durante el transcurso del convoy por la vía que une Ocaña con Carmen los vehículos han sido atacados con explosivos y disparos.

Por su parte, la emisora colombiana Caracol informa de que dos agentes que escoltaban al gobernador han resultado heridos, si bien los agentes no revisten de gravedad.

CONFLICTO SOBRE EL TRANSPORTE DEL GOBERNADOR

Este atentado ha suscitado la polémica en Colombia debido a que Villamizar había sido advertido de que no realizara este trayecto por tierra, debido a la conflictividad de la zona.

En un intento de aclarar la situación, el Ejército colombiano ha publicado un comunicado en el que asegura que el gobernador tuvo a su disposición un helicóptero, y que debido a su empeño personal el viaje se realizó por tierra.

"El Ejército nacional dispuso de un helicóptero a las 7:00 de la mañana para que el señor gobernador se desplazara desde el municipio de Ocaña hasta el municipio de El Carmen, advirtiendo que el señor gobernador no hizo presencia para abordar, el helicóptero debió continuar sus misiones operacionales en la jurisdicción de la Segunda División del Ejército", ha señalado el Ejército colombiano.

Además, el comunicado ha detallado que se intentó disuadir a Villazimar de realizar ese trayecto. "Conocida la intención del mandatario, se hizo especial énfasis en la recomendación de no hacer movimientos en vehículo, sino por aire, comunicando inmediatamente la disposición de otro apoyo a las 9:40 am, sin embargo está no fue contemplada", ha concluido.

Posteriormente el Secretario de Gobierno departamental manifestó que el señor Gobernador había decidido transportarse en vehículo vía terrestre hacia el municipio de El Carmen acompañado por una caravana de la Policía Nacional.