Cuba deniega el visado al secretario de la OEA para asistir a una ceremonia en homenaje a Oswaldo Payá

El Gobierno cubano ha denegado el visado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que tenía previsto asistir este miércoles a una ceremonia en La Habana donde iba a ser reconocido con un premio en honor al fallecido disidente Oswaldo Payá.

En una carta a la hija de este opositor, Rosa María Payá, Almagro ha anunciado que no podrá acudir. "Mi solicitud de visa para el pasaporte oficial de la OEA fue denegada por el Consulado de Cuba en Washington, al tiempo que me fue negada la posibilidad de ingreso con documento uruguayo, que no requiere visado".

Según ha contado en la misiva, las autoridades cubanas habrían expresado su "asombro" por la implicación del máximo responsable de la OEA en "actividades anticubanas", durante una reunión con el cónsul en la que éste llegó a tachar de "provocación inaceptable" el viaje de Almagro. El premio, añadió, "no es reconocido por el Estado cubano".

"El único interés de nuestra parte ha sido, es y será facilitar el acercamiento de Cuba a los valores y principios del sistema interamericano, tanto en lo que refiere a la defensa de la democracia como a la promoción y respeto de los Derechos Humanos", ha alegado Almagro en su carta.

En este sentido, ha criticado que, en un análisis "tan superficial como alarmista", se pueda considerar su visita a Cuba un "peligro", al tiempo que ha negado que pueda tener efectos colaterales. Almagro ha añadido que "sería bastante ridículo que después de 67 años de revolución, tanto el bienestar del pueblo cubano como las relaciones bilaterales con Estados Unidos dependieran de esta ceremonia".

El veto a Almagro se suma a los ya conocidos el martes sobre entre el expresidente de México Felipe Calderón y la antigua ministra de Educación de Chile Mariana Aylwin.

PREMIO

La Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC), liderada por Rosa María Paya, tiene previsto entregar el miércoles en La Habana el primer premio 'Oswaldo Payá, Libertad y vida', que reconoce en esta ocasión la labor del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

También se concederá una "mención de honor" al desaparecido expresidente chileno Patricio Aylwin, que restauró la democracia en la nación suramericana tras la caída del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). El premio iba a ser recogido por su hija Mariana.

"¡Represores! Habrá ceremonia con los que lleguen", prometió Rosa María Payá. La hija del fallecido disidente lamentó las medidas de las autoridades contra las personas afectadas e instó al Gobierno a dejar de "coaccionar" a los invitados.