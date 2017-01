Peña Nieto rechaza pagar el muro de Trump

Fiel a su estilo, Donald Trump no ha querido desaprovechar su primera rueda de prensa en seis meses para humillar a su vecino mexicano. El magnate ha confirmado que va a construir el muro fronterizo y, como prometió durante la campaña electoral, lo va a pagar México. "De alguna manera, y hay muchas, nos va a reembolsar el coste del muro", ha dicho Trump. Y las obras van a empezar lo antes posible: en cuanto se convierta en presidente de Estados Unidos, la semana que viene. El presidente mexicano no ha tardado en responderle. Dice que su país no está dispuesto a pagar el coste. Peña Nieto también ha hecho frente a las amenazas del magnate a empresas estadounidenses que operan en suelo mejicano, después de que Ford cancelase una inversión de más de 1.500 millones de euros en México la semana pasada. Peña Nieto busca establecer un diálogo basado en el respeto con la nueva era Trump. Le ha pedido que la repatriación de indocumentados se haga respetando los derechos humanos y se mantenga el flujo de dinero que envían a sus familias desde Estados Unidos.