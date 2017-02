Hollande advierte a Trump de que no desafíe a un país aliado tras sus críticas a la seguridad en Francia

El presidente de Francia, François Hollande, ha reprochado este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que menospreciara de oídas la seguridad de la capital francesa, París, y le ha advertido de que no efectúe ni el más mínimo gesto desafiante contra un país aliado.

En su discurso de ayer ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) insistió en que Europa sigue bajo amenaza. Después de denunciar un supuesto incidente con inmigrantes en Suecia, que se demostró falso, el presidente de Estados Unidos ha reiterado que "nadie está prestando atención" a lo que sucede en el viejo continente con especial interés en París, donde ya no van sus amigos.

"Me dieron mucha caña por Suecia y al final nadie le prestó mucha atención. Dije que prestaran atención a Suecia, Alemania, Niza, París. Tengo un amigo, muy importante, al que le gusta París. Va todos los veranos ahí y me ha dicho que ya no va", señaló el mandatario estadounidense.

En respuesta, Hollande ha recordado que "el terrorismo existe y hay que combatirlo juntos" antes de avisar de que "nunca es bueno mostrar el más mínimo gesto de desafío hacia un país aliado".

"Nunca lo haría con Estados Unidos y pido al presidente de Estados Unidos que no lo haga con Francia", ha hecho saber Hollande antes de recordar que en Francia "la gente no tiene acceso a armas de fuego, y que en este país nadie dispara contra una multitud por la mera satisfacción de provocar una tragedia", ha comentado durante una visit a la Feria Agrícola de París.