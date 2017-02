Mugabe afirma que cuenta con el respaldo de su partido para comparecer a las elecciones de 2018

El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha declarado que cuenta con el respaldo de su partido, Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico (ZANU-PF) para presentarse, una vez más, a los comicios presidenciales.

Para cuando comparezca, Mugabe tendrá 94 años de edad y llevará 40 de ellos en el poder. "La mayor parte de la gente", ha declarado en extractos de una entrevista que se publicará en la radio estatal el próximo martes, con motivo de su 93 cumpleaños, "no ve a nadie que pueda sustituirme".

"Sólo mi partido me puede solicitar que me retire, en un congreso o en un comité central. En ese caso, lo dejaría. Pero ¿qué es lo que oigo? Exactamente lo opuesto. Ellos quieren que yo los represente", ha hecho saber en declaraciones recogidas por el diario nacional 'The Sunday Mail'.

Hace unos días, su esposa y primera dama del país, Grace Mugabe, destacó el inmenso apoyo popular del que, a su juicio, goza su esposo, hasta el punto de que "si Dios decide llevárselo, presentaremos su cadáver como candidato en las elecciones para demostrar que la gente le ama", proclamó ante miles de partidarios en un mitin en la localidad de Buhera, informaba 'Africa News'.