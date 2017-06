La ONU advierte de que la violencia en RCA ha vuelto a niveles de 2014 y con tintes religiosos

La coordinadora humanitaria de la ONU en República Centroafricana (RCA), Najat Rochdi, ha advertido de que la violencia en el país está alcanzando niveles que no se habían visto en el país desde agosto de 2014 y ha incidido en que cada vez más hay "signos preocupantes de manipulación de la religión".

"La frecuencia y la brutalidad de los ataques en Bangassou, Bria, Alindao y otras localidades han alcanzado niveles no vistos desde agosto de 2014", ha subrayado Rochdi durante un briefing con miembros de la ONU en Ginebra.

"Este no es el momento de abandonar a los centroafricanos. Este no es el momento de renunciar a la paz", ha subrayado la coordinadora humanitaria, reclamando un "fuerte compromiso de todas las partes" para afrontar la crisis, que deja actualmente 500.000 desplazados, una cifra que no se registraba desde 2014.