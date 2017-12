Luke Trump, "trabajando duro para hacer América grande otra vez"

Donald Trump ya tiene un duro competidor en la Casa Blanca. Se trata del pequeño Luke, el nieto del presidente, que ya se ha fotografiado en el sillón del hombre más poderoso del mundo en el despacho oval. Luke es hijo de Eric Trump, que ha compartido las fotos del pequeño en Instagram con la frase "Little Luke is working hard to #MakeAmericaGreatAgain (El pequeño Luke está trabajando duro para hacer América grande otra vez) haciendo referencia a la famosa frase de su abuelo.