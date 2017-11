La oposición denuncia que un año después de la muerte de Fidel "todo sigue igual" en Cuba

Los cubanos aguardan con escepticismo la partida definitiva de los Castro con el fin de la Presidencia de Raúl en 2018

La muerte de Fidel fue un auténtico 'shock' para los cubanos, para todos, quienes le idolatraban y quienes le odiaban. "Durante los nueve días de luto oficial se sufrió mucho", unos por la pérdida y otros "porque hubo muchos arrestos --no se podía ni escuchar música--", cuenta la ex presa política Martha Beatriz Roque en una entrevista concedida a Europa Press.

Y por eso precisamente "no se ha notado ningún cambio" en la dirección política de Cuba, explica Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. Solo un aumento de la represión. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), durante julio se registró un récord anual de "detenciones arbitrarias": 575.

"Los únicos cambios que se han producido han sido a peor", no solo para la oposición, sino también para el cubano de a pie, al que la crisis económica en Venezuela --principal sostén de las finanzas cubanas-- y el regreso a la política de mano dura en Estados Unidos han castigado sin piedad, relata Fariñas.

Pero la incipiente apertura económica, que no había cuajado por el característico ritmo de la burocracia cubana, se ha frenado de golpe. Los 'petrodólares' han dejado de llegar desde Venezuela y las restricciones resucitadas por el Ejecutivo de Donald Trump han obligado al Gobierno, como decía Raúl hace unos meses, a "apretarse el cinturón".

"En los mercados estatales no hay nada y los 'cuentapropistas' tienen lo justo para cubrir mínimamente la demanda", incluso empieza a haber racionamiento: "no se puede comprar más de un paquete de pollo o más de un paquete de patatas", describe el Premio Sajarov.

Los tres coinciden en que la suspensión del histórico diálogo iniciado en 2014 por las administraciones de Raúl Castro y Barack Obama, debido a la llegada de Trump a la Casa Blanca, "no ha alterado tanto la vida de los cubanos" porque "las medidas eran insuficientes", sostiene Roque.

El verdadero cambio habría venido con el fin del bloqueo, una decisión para la que el presidente y el Congreso deben ponerse de acuerdo y hacia la que Obama había comenzado a caminar. "Ahora los 'reformistas' del régimen deben estar lamentándose" porque esa oportunidad no se va presentar con Trump, estima Fariñas.

Lo único bueno de estas negociaciones --apuntan-- es que el pueblo cubano se ha dado cuenta de que no puede contar con Estados Unidos, ni siquiera con la Unión Europea, con quien acaba de normalizar relaciones, para solucionar sus propios problemas.

Roque explica que el fin de la política migratoria de 'pies secos/pies mojados' --que permitía a los emigrantes cubanos obtener la residencia legal si tocaban suelo estadounidense-- "ha hecho entender a mucha gente que no pueden escapar a otro país, que lo que no les guste deben solucionarlo desde dentro".

"El verdadero cambio no ha sido la muerte de Fidel. Lo que ha cambiado de manera definitiva es la mentalidad de la sociedad cubana", destaca Fariñas. Este año sí se ha percibido una mayor "exigencia social", a través de "protestas muy puntuales", no sobre política, sino "por los problemas que el Gobierno no resuelve".