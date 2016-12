Dastis: “Irse fuera de España, enriquece”

El ministro de Exteriores ha asegurado hoy que el "Gobierno no ha expulsado" a los jóvenes para que vayan a trabajar fuera de España y ha señalado que "irse fuera, enriquece". "No hemos expulsado a nadie, usted da una visión de los años 60 del pasado siglo... Quienes salen fuera demuestran iniciativa, adaptabilidad, apertura a nuevos horizontes...", ha explicado Dastis durante la sesión de control al gobierno en respuesta a una pregunta de Unidos Podemos. Ya en los pasillos del Congreso, ha continuado defendiendo que separarte de tu familia y tus amigos "no es una tragedia". Para el PSOE, sus palabras demuestran que no conoce la realidad de su país y que no apuesta por el crecimiento de la riqueza nacional.