Ayuntamiento de Madrid se compromete a ratificar los acuerdos del Pleno sobre memoria histórica en el callejero

El tercer teniente de alcalde de Madrid, Mauricio Valiente, se ha comprometido a que la Junta de Gobierno ratificará los acuerdos sobre aplicación de la ley de memoria histórica en el callejero que se aprueben en el Pleno.

Según la Ley de Capitalidad es la Junta de Gobierno quien tiene la última palabra. "Hay voluntad y compromiso de la Junta de Ahora Madrid de que lo que se apruebe en el Pleno será lo que apruebe la Junta de Gobierno, no habrá modificación", ha aseverado Valiente en la comisión extraordinaria de Cultura con la propuesta para aprobar la modificación parcial de la ordenanza de denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, edificios y monumentos.

"No queréis cambiar el callejero", ha espetado Valiente a PP y Ciudadanos, a los que les ha lanzado que entiende que estos dos grupos estarían "más cómodos en una ciudad con nombres de calles franquistas".

Ciudadanos y PP han presentado enmiendas, el segundo partido una a la totalidad, que sido rechazada. PSOE y Ahora Madrid han transaccionado alegaciones de los primeros. El dictamen de la comisión --texto que ha incluido una enmienda del PP-- ha salido adelante con la abstención de Ciudadanos y la oposición del PP.

El tercer teniente de alcalde ha defendido que es razonable que medidas de este calado cuenten con "consenso suficiente" pasando por el Pleno, con un debate "lo más amplio posible, transparente y participado".

CÓMO ES EL PROCESO

El proceso de modificación puntual de la ordenanza arranca con la propuesta con la que trabaja el Comisionado de la Memoria Histórica, presidido por Paca Sauquillo, que será remitida por la tercera tenencia de Alcaldía a las juntas de distrito (a todos los grupos, no sólo a los concejales-presidente, como se había previsto en un principio) y a las áreas de gobierno afectadas.

Una vez que juntas y áreas elaboren los correspondientes informes, el trabajo regresará al Comisionado para su análisis. El siguiente paso sería que la tercera tenencia de Alcaldía lo elevaría al Pleno, donde se debatiría y votaría. Finalmente la Junta de Gobierno, que es quien tiene la competencia, se compromete a suscribir el acuerdo del Pleno. A partir de ahí comenzaría la ejecución material del cambio en el callejero.

"EL JUEGO DEL PILLA PILLA"

Para la portavoz de Cultura de Ciudadanos, Sofía Miranda, todo lo que ha pasado relacionado con la memoria histórica en el último año ha sido como "el juego del pilla pilla", con "contratos a dedo, placas desaparecidas, mentiras, el respiro de la creación del Comisionado, los desaires al Comisionado por las juntas de distrito, con una comisión a toda prisa...".

La edil ha criticado los "palos en las ruedas" puestas al Comisionado pero no por la oposición sino por "ciertas personas que están al otro lado de la mesa" señalando al Gobierno municipal. Miranda ha llegado a criticar una supuesta intención de Ahora Madrid de prolongar los trabajos del Comisionado durante toda la legislatura "para no hablar del récord de la inejecución presupuestaria o de las Inversiones Financieramente Sostenibles no completadas".

Miranda también ha reprochado "el exhibicionismo ideológico en las juntas" utilizando a los ciudadanos como "rehenes". "Una calle no estará más limpias por llevar un nombre u otro", ha apostillado. Por último, y coincidiendo con el PP, ha reclamado que el Ayuntamiento compense de algún modo los cambios que en los documentos oficiales tendrán que hacer quienes vean el nombre de sus calles modificadas.

"NADIE ESTÁ ATACANDO AL COMISIONADO"

La portavoz socialista de Cultura, Mar Espinar, ha contestado a PP y Ciudadanos que al Comisionado "hay que defenderlo siempre pero es que nadie le está atacando". La enmienda introducida va en la línea de trasladar el informe del Comisionado no sólo a los concejales-presidentes sino a todos los grupos de las juntas. Se trata de "restar capacidad para concejales que trabajan por decreto y tirando piedras contra su propio tejado".

La concejala del PP Isabel Rosell ha arremetido contra la "guerra del callejero" en Ahora Madrid, que tiene a sus vencedores y vencidos. La situación ha derivado en que algunos de estos concejales "han torcido el brazo a la presidenta de la comisión y a la alcaldesa". No tiene Rosell que el informe del Comisionado "se pasee" por los distritos "para que despedacen" la propuesta.

Como colofón, el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha calificado de "lamentable" que "represores franquistas estén representados en las calles" de Madrid.