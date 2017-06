Catalá subraya que el Gobierno no "elige" ni "cesa" a los fiscales, y resalta la "autonomía" del Ministerio Público

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado este viernes que el Gobierno "no elige a los fiscales ni los cesa", y ha reprochado a quienes "hablan mucho de autonomía del Ministerio Fiscal" y, sin embargo, piden al Ejecutivo que cese a sus representantes, "cosa que no puede hacer".

Sobre las últimas polémicas respecto del ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, Rafael Catalá ha aseverado que "no es ético que ni jueces ni políticos ni ningún responsable público" tengan cuentas en paraísos fiscales, al igual que ningún ciudadano español, pues "somos todos contribuyentes" y no hay que "eludir" las obligaciones con la hacienda pública.