Catalá niega que Madrigal no siga en el cargo por rechazar varios nombramientos de la cúpula de la Fiscalía

El ministro de Justicia, Rafael Catalá ha desmentido que la fiscal Consuelo Madrigal no haya seguido al frente de la Fiscalía General del Estado por no aceptar algunos cambios en la cúpula del Ministerio Público, como ha publicado este lunes el diario El Mundo.

Catalá ha negado cualquier tipo de imposición y ha recordado que los nombramientos de la Fiscalía los propone el propio Fiscal General, oído el Consejo fiscal y con un procedimiento "transparente y concreto"; por lo que es "poco relevante" considerar que un Fiscal General continúe o sea nombrado porque "vaya a llevar o a dejar de llevar a cabo un nombramiento", en referencia a Javier Zaragoza, como opción para ser fiscal jefe de la Audiencia Nacional, como asegura El Mundo.

"No es cierto que la causa de que Madrigal continúe o no tenga que ver con un nombramiento concreto", ha sentenciado Catalá que además ha añadido que "el ministro no le dice al Fiscal General del Estado a quién tiene que nombrar".

Por tanto, ha añadido que "quien quiera ver otro sistema falta el respeto a la institución" y que pensar que es el Ministerio o el Gobierno el que le dice al Fiscal lo que tiene que hacer significa "desconocer" su funcionamiento.

COMUNICADO FISCALES

Rafael Catalá también ha desmentido "injerencias" en el funcionamiento interno de la Fiscalía después de que el pasado viernes los once miembros del Consejo Fiscal emitieran un comunicado criticando las declaraciones del ministro.

"Si han leído el comunicado, la palabra injerencia no aparece y menos atribuidos a mí", ha explicado el titular de Justicia que ha pedido "no quedarse sólo con los titulares" y que ha explicado que "solo" pusieron de manifiesto que cuando hay una discrepancia interna, "lo normal" es someterlo a revisión interna y fijar una posición que se "lleva adelante", que es "lo que ha pasado". En este sentido, Catalá ha "reiterado" la autonomía de los 2.400 fiscales que hay en España.

El ministro ha realizado estas declaraciones durante la visita a las obras del nuevo edificio de los juzgados de Albacete, donde ha estado acompañado del delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio.

NOMBRAMIENTO JOSÉ MANUEL MAZA

El titular del ministerio de Justicia ha realizado una "evaluación positiva" sobre el desempeño de Consuelo Madrigal y ha señalado que el tiempo que estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado hizo un "magnífico trabajo" en unas circunstancias difíciles con un gobierno en funciones, pero, ha añadido Catalá, este es "un tiempo nuevo", y el perfil de José Manuel Maza era "más adecuado".

"Con el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el cambio sobre el papel del fiscal como director de la investigación del proceso penal, nos pareció que el perfil de José Manuel Maza como magistrado del Supremo es más adecuado para el nuevo proyecto, por lo que hemos tomado la decisión acertada".