Catalá sobre la comparecencia de Maza en el Congreso: "Es un ejercicio de responsabilidad y transparencia"

Recalca que sería intolerable e inimaginable que el Gobierno interfiriera en el papel de la Fiscalía

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aplaudido este miércoles la iniciativa del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de comparecer el próximo 1 de marzo en el Congreso de lo Diputados para explicar cual ha sido la postura del Ministerio Fiscal en los últimos casos de corrupción y ha dicho que le parece que es un ejercicio de responsabilidad y transparencia.

"No está previsto en nuestra Constitución un control respecto de órganos que no pertenecen al Poder Ejecutivo, como es el caso del fiscal general. Pese a eso en este caso lo que ha hecho es un ejercicio de transparencia y disponibilidad; se ha puesto a disposición del Congreso en un ejercicio de transparencia y de buena relación institucional", ha aseverado Catalá en rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en la sede del Ministerio.

Al respecto ha recordado que el fiscal general del Estado comparece anualmente en la Cámara Baja para presentar la memoria anual y que por tanto no está obligado para hacerlo con este tipo de cuestiones. "Ha decidido aceptar y me parece bien porque ahí se fijará cual es la posición de la Fiscalía ante los debates surgidos sobre la autonomía del Ministerio Fiscal y las injerencias en su trabajo; he reiterado que no ha habido ninguna injerencia nunca, sería intolerable, inimaginable entender que a los fiscales se les pueda decir lo que tiene que hacer", ha asegurado Catalá.

Maza ha sido citado para el próximo miércoles después de que la Mesa del Congreso aprobara por unanimidad las peticiones de comparecencia urgente de Maza formuladas por el PSOE y Ciudadanos tras la publicación de noticias sobre supuestas "presiones" del Ejecutivo de Mariano Rajoy en el caso del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sobre el que la Fiscalía no vio motivos para investigar, pese al criterio de las fiscales de la trama Púnica.

INDEPENDENCIA FISCAL EN EL CASO NÓOS

Preguntado por las declaraciones hechas por el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, que ha asegurado que los fiscales no son independientes y que en la vista que celebrará mañana la Audiencia de Palma para decidir las medidas cautelares respecto a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos no se acordará prisión provisional, Catalá ha respondido que el Ministerio Público actúa con principio de unidad.

"Todas las personas que trabajan en la Fiscalía lo hacen de forma jerárquica y bajo un principio de unidad por tanto lo que la Fiscalía de Baleares plantee en la vista no será una posición de nadie sino una decisión institucional, ese es el funcionamiento normal del Ministerio Público, de esa manera fortalece su autonomía y en este caso actuará de la misma manera que siempre", ha añadido.

SENSIBILIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por otro lado, el ministro de Justicia ha precisado que el mensaje lanzado esta mañana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, es el de que no hay que minimizar los casos de corrupción pero tampoco hay que hacer entender que España tiene un problema sistémico en relación a las actividades delictivas.

"Hay casos y están todos ellos judicializados, es la mejor demostración de que la Policía investiga y los tribunales enjuician y sentencian los delitos que se cometen en España, ese es el mensaje que mandaba esta mañana Rajoy, que las instituciones funcionan. La sociedad española estamos todos con una sensibilidad especial en la lucha contra la corrupción y tampoco queremos generar la imagen de los ciudadanos de que España es un país con un problema sistémico de la corrupción", ha añadido Catalá.