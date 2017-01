Cospedal considera "de vergüenza" que Iglesias mezcle el 'caso Bárcenas' con la investigación del Yak

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha rechazado este lunes contestar al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, si el PP pagó con dinero de la 'caja B' del partido a los abogados de los militares acusados por el accidente del Yakovlev 42, porque le parece "ignominioso" para los familiares de las víctimas relacionar ambos asuntos.

"Me parece una vergüenza. Este tema voy a darlo por no oído aunque ustedes estén en su derecho de decirlo. Me parece una barbaridad", ha sentenciado Cospedal durante su intervención en la Comisión de Defensa, en respuesta a las cuestiones planteadas por Iglesias y el resto de portavoces de los grupos parlamentarios.

Iglesias ha dedicado una de las 32 preguntas que ha formulado este lunes a la ministra a las declaraciones realizadas en 2013 por el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuando aseguró que se había pagado con dinero de la 'caja B' del PP a los abogados de los acusados por el accidente del Yak 42.

"¿Se pagó con dinero de la 'caja B' del Partido Popular a los abogados de los militares acusados?", ha planteado el líder de la formación morada, quien también ha pedido a Cospedal que aclare si el Ministerio de Defensa "tiene pensado organizar algún acto institucional para homenajear a los soldados fallecidos en este accidente o si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a pedir perdón.