Diego optará a reelección como presidente del PP cántabro "por última vez" y para garantizar un "cambio tranquilo"

El presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, se presentará a la reeeleción para el cargo "por última vez", "a petición de una amplia mayoría" del partido, y para "garantizar un cambio tranquilo" en mismo, que lo "fortalezca" y permita volver a traducir el "amplio respaldo social" con el que cuenta en "mayorías de gobierno".

Así lo ha anunciado Diego este martes, en una rueda de prensa, sin preguntas que ha durado menos de diez minutos y que se ha producido a poco más de un mes del Congreso regional que el partido celebrará el 25 de marzo.

También lo ha hecho poco menos de una semana después de que su número 2 del partido, la secretaria autonómica del partido, María José Sáenz de Buruaga, diera a conocer que se presentaba como candidata para "abrir un nuevo tiempo" en el partido y prepararlo para gobernar tras las elecciones municipales y autonómicas de 2019 y después también de las dos reuniones que ambos han mantenido con la Dirección de 'Génova' --la última ayer-- para intentar buscar una candidatura de "unidad" e "integración".

Diego ha señalado que su "deseo" era que esa apuesta por el "cambio tranquilo" en el partido se hubiera traducido en una "lista única que sume todas las capacidades", algo en lo que --ha dicho-- "ha agotado hasta el último aliento" en los últimos días junto a la Dirección del partido. De hecho, cree que aún hay tiempo por delante y es "optimista" en conseguirlo finalmente.

Tras la reunión de ayer, lunes, en la sede nacional del partido en Madrid con el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, Diego se limitó a afirmar que había ido "muy bien" y Sáenz de Buruaga que no había habido "avances" para conseguir esa lista de "unidad" e "integración".

De hecho, la número 2 del PP, cuestionada acerca de cuál estaba siendo el principal problema para conseguirlo, afirmó que "probablemente" Diego y ella no tenían el mismo concepto de integración.

En la rueda de prensa de este martes, el expresidente de Cantabria y líder de los 'populares' de la región ha hecho un llamamiento "a todos los militantes y cargos públicos" del partido "sin excepción" para dejar de lado las "aspiraciones personales" --"yo ya lo hice", ha apuntado-- y apuesten "por lo que les une": Cantabria.

"Quiero un veto sin vetos, nis exclusiones, ni purgas, ni intransigencias. En el Partido Popular no sobra nadie, todos hacemos falta. Solo sumando se crece. Solo unidos se avanza, restando siempre, dividiendo siempre se retrocede", ha defendido.

Y les ha pedido también que vean el Congreso del mes que viene como una "oportunidad más para afianzar el camino" que ellos mismos han construido con su "trabajo diario" y "tenaz" y que, a su juicio, es el que ha hecho que el partido haya contado "siempre" y cuente hoy con la confianza de una "amplia mayoría" de cántabros y sea la "única opción solvente que garantiza un futuro de oportunidades para Cantabria".

También cree que esta labor de los militantes y cargos públicos será la que, a su juicio, conducirá en 2019 en traducir ese respaldo social en nuevas responsabilidades de gobierno". "Pensemos en ellos, no en nosotros mismos", ha reclamado.

UNA CONGRESO PARA "CRECER", "CORREGIR" ERRORES Y "POTENCIAR" ACIERTOS

Diego ha abogado por que la cita congresual sirva para "corregir" los "errores"; "potenciar" los "aciertos" y sea una "oportunidad para crecer" en el partido.

También ha abogado por que la cita congresual sea una oportunidad para "reiterar" la apuesta de la formación por la "unidad, la moderación, la responsabilidad y la eficiencia", que, según ha dicho, ha sido la "seña de identidad" del partido y la que le diferencia de otras formaciones.

Diego ha pedido a los 'populares' cántabros que "promuevan entre todos ese cambio tranquilo hacia las nuevas ideas y las mejores personas" para "diseñar un futuro mejor, sumando capacidades, desde la unidad y el acuerdo".

"Sustituyamos el ruido por la propuesta y las aspiraciones por la responsabilidad. Aportemos soluciones a los ciudadanos y elijamos a los mejores candidatos para que las materialicen", ha dicho Diego, que cree que en esta cita electoral deben prevalecer "los intereses" de los cántabros por encima de otras consideraciones.

"Nos debe mover solo y unicamente nuestras buenas ideas por un Cantabria mejor", ha dicho Diego, que espera que del Congreso regional salga "más Partido Popular", "nuevas ideas" y "soluciones" que se traduzcan en "futuro para Cantabria".

"Ese sigue siendo mi compromiso", ha dicho Diego, quien ha señalado que precisamente es dicho compromiso el que le lleva a presentarse de nuevo, un reto que ha asegurado afrontar con "renovada ilusión".

Diego ha acabado la rueda de prensa anunciando que no admitiría preguntas hoy, remitiéndose así a la carta que publicó el pasado fin de semana en la que reclamaba una "lista de integración" que "aglutine y sume todas las capacidades".

"Hoy, me vais a permitir, sabiendo que todos vosotros tendréis muchas preguntas que hacerme, que me remita al texto que he compartido con voostro y estad seguros, que en otras ocasiones y habrá muchas podreis satisfacer la curioridad", ha concluido.