Domènech, sobre la reunión entre Rajoy y Puidgemont: "Estaría bien saber de que están hablando"

Lamenta que Pedro Sánchez no hablase de plurinacionalidad hace un año y teme que dentro de "tres meses" diga otra cosa distinta

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Xavier Domènech, ha dicho este miércoles que "estaría bien saber de que están hablando" el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puidgemont, tras publicar 'La Vanguardia' que se reunieron el pasado 11 de enero en el Palacio de la Moncloa.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Domènech ha asegurado que le parece "positivo que la gente hable" ante la crisis institucional, pero que no le parece bien "que la gente mienta y hayan dicho que no existía contacto ni diálogo".

"Teníamos constancia de que había reuniones y contactos, pero no a este nivel. Nos hemos quedado tan perplejos como la mayoría de la ciudadanía. Ahora que se sabe que se están reuniendo, estaría bien saber de que están hablando", ha aseverado.

"NO HAN DICHO NI MEDIA, ES LO QUE ME PARECE PREOCUPANTE"

En este sentido, el diputado catalán ha dicho que existe una "contradicción cuando uno se instala en la lógica de que no hay una posibilidad" de diálogo "más allá de la confrontación y a la vez se explica que se está hablando en privado".

"Si se puede hablar es que hay lógicas más allá de la confrontación judicial. Por tanto entiendo que por eso esa discreción. En política, si hace falta discreción, no me parece mal, pero la perplejidad se da cuando en el día de ayer se decía que no hubo reunión", ha explicado.

"No han dicho ni media, es lo que me parece preocupante. Por eso en Comú Podem hemos propuesto una comisión de crisis territorial: un sitio donde todos puedan explicar las soluciones que tenga cada uno, e intentar llegar a pactos", ha subrayado.

SE SENTIRÍAN CÓMODOS CON EL PROYECTO DE PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado, Domènech ha hablado sobre el proyecto del candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez, en el que el socialista apostaba por un estado plurinacional, una renta universal y la defensa del capitalismo neoliberal.

"Para mi hubiese sido fantástico que esas palabras hubieran estado en juego en la mesa de negociación que tuvimos en sui momento cuando era secretario general. En ese momento prefirió tener otras palabras con Ciudadanos", ha lamentado.

"Si la dicha es buena, aunque llegue tarde, no deja de ser bueno", ha asegurado, para después dejar claro que "primero se tendrá que ver si ese proyecto se puede hacer con el liderazgo del PSOE, que ahora está enormemente fragmentado".

Domènech se sentiría cómodo si la agenda del candidato socialista incluye los conceptos que se recogen en 'Por una nueva socialdemocracia', pero ha avisado que Sánchez "tiene que hacer un largo camino". "Si hace tres meses decía una cosa y ahora otra... me da un poco de miedo que dentro de otros tres diga la siguiente", ha remachado.