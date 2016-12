Echenique dice que la pluralidad ha estado siempre garantizada en Podemos y cree que las disputas desaparecerán

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha hecho un llamamiento a seguir el "ejemplo" del secretario general, Pablo Iglesias, y dejar de hablar de sus problemas internos para centrarse en el debate político. Eso sí, ha querido dejar claro que, en su formación, la pluralidad "siempre ha estado garantizada y lo sigue estando", en respuesta a las críticas lanzadas por el sector que encabeza el secretario Político, Íñigo Errejón.

"Creo que lo que se ha visto en estos días no es bonito y esa llamada a dejar de hablar de nosotros mismos y empezar a hablar de los problemas de nuestro país es muy lógica", ha afirmado Echenique en declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con representantes de las bases de Podemos que residen en el extranjero.

Según Echenique, la carta que Iglesias remitió ayer a los militantes para pedir "perdón" por las disputas de los últimos días, en la que también exigía "contención" a los dirigentes y no lavar los "trapos sucios" fuera de los órganos del partido, "da en el clavo". "Creo que nos tenemos que aplicar todos el cuento", ha manifestado.

"TODOS" DEBEN PEDIR DISCULPAS

En este sentido, ha asegurado que aunque Iglesias ha sido "el primero" en pedir disculpas, ya que, a su juicio, dispone de "esa cualidad que tienen los líderes de dar ejemplo", toda la gente en Podemos que "ha contribuido a esa mala imagen que se ha dado en los medios los últimos días" tienen "parte de responsabilidad". "Tenemos que asumirla y pedir disculpas como ha hecho Pablo", ha exigido.

No obstante, el secretario de Organización ha defendido que esas disputas no tienen nada que ver con una supuesta falta de pluralidad en Podemos, pues este es un problema que no existe en la formación. "La pluralidad de Podemos está a la vista. Creo que somos una organización enormemente plural. Me atrevería a decir que hay pocas organizaciones o ninguna que sean tan plurales como Podemos", ha enfatizado.

"Errores hemos cometido muchos, como el error de haber llevado este debate a los niveles a los que lo hemos llevado a los medios, y por eso son pertinentes las disculpas, pero la pluralidad en Podemos ha estado siempre garantizada y lo sigue estando", ha ahondado.

Además, Echenique se ha mostrado convencido de que van a ser capaces de recuperarse de la mala imagen ofrecida estos últimos días y encauzar el debate porque para eso son, a su juicio, "la organización más democrática de nuestro país, no solo en estos momentos, sino de la historia".

"Por lo tanto, el resultado final de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre no va a ser otro que la expresión de las bases y que la decisión de la gente después de un debate", ha asegurado. "Creo que todo lo que tiene lugar después de un debate plural y una votación democrática por definición refuerza a la organización que así lo hace", ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que en Podemos no tienen "estos niveles de debate y democracia interna únicamente por un motivo de principios", sino porque piensan "que es la manera más eficaz de tener una organización fuerte con los pies en la tierra y a adaptada a la situación actual".

"Estoy convencido de que iremos mejorando en la calidad de nuestro debate. Seguro que en los próximos días y semanas empezará a haber documentos políticos y organizativos y podremos referirnos al contenido de los debates políticos", ha zanjado.

TODOS EN PODEMOS TIENEN DERECHO A POSICIONARSE

Por último, ha defendido el derecho de todos los miembros de su partido a implicarse en este debate, aunque ostenten cargos de responsabilidad como es su caso con la Secretaría de Organización. "En un congreso estatal, cualquier militante de Podemos tiene derecho a posicionarse porque si no fuera así no se podría posicionar el secretario general, que lo es de todos, ni el secretario Político, que lo es de todos, y básicamente nadie", ha avisado.

"Creo que el secretario de Organización tienen la obligación de no posicionarse en procesos territoriales, cosa que yo nunca ha hecho y no voy a hacer, y recomiendo a los líderes estatales que no hagan, pero creo que en una Asamblea Ciudadana Estatal todo el mundo de Podemos tiene derecho a expresar sus puntos de vista y la posición que considere más adecuada", ha reafirmado.