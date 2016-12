Erkoreka dice al PP que el Gobierno vasco no hace "teatro" cuando denuncia la recentralización del Ejecutivo del PP

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, se ha dirigido al PP para asegurar que no hacen "teatro" cuando denuncian la recentralización del Ejecutivo central y ha afirmado que él no se ha inventado los recursos contra leyes vascas. Además, ha advertido que sería "un error" pensar que el tema de los recursos es "el problema" porque se trata solo de "una manifestación puntual" del proceso recentralizador de los populares.

Erkoreka se ha referido, de esta forma, a las declaraciones realizadas este jueves por la secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, quien ha asegurado que es "el momento de los grandes acuerdos" entre jeltzales y el PP, y ha pedido al PNV que abandone "el victimismo" y no haga "teatro".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que, escuchando a Llanos, da la impresión de que él se ha inventado los recursos interpuestos por el Gobierno central o que la sentencia que ha anulado el decreto de jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios vascos "no afecta para nada a la organización de los servicios en el Gobierno vasco".

A su juicio, por las palabras de la dirigente del PP parece deducirse que "la imposición de una determinada jornada laboral por parte de la legislación del Estado es algo que viene desde tiempos de Matusalén, cuando es algo que nace en la mayoría absoluta" de los populares.

"Durante más de 30 años, todas las administraciones públicas eran libres para conformar su jornada laboral. Todos lo hacían con absoluta libertad. Es más, el Estatuto Básico del Empleo Público dice expresamente que la jornada laboral la elaborará cada administración pública con arreglo a la negociación colectiva y respetando, por supuesto, los principios generales que no afectan a la jornada laboral que establece la normativa básica del Estado", ha añadido.

Tras insistir en que es con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy cuando "por primera vez se establece una jornada mínima inexorable para todas las administraciones públicas" en la Ley de Presupuestos de 2012, ha apuntado que "esto se puede modificar con la Ley de Presupuestos de 2017 o lo pueden derogar inmediatamente las Cortes Generales sin ninguna dificultad, volviendo a lo que ha sido la tónica habitual durante más de 30 años en la relación Estado-Comunidades autónomas".

"Eso no lo invento yo. No es que haga teatro, es que esto es así. Son datos que están objetivamente dificultando la gestión de las administraciones públicas y de sus responsables por parte de las comunidades autónomas", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que también tiene incidencia en la Ertzaintza porque "está poniendo obstáculos insalvables a su renovación generacional, sabiendo que la Policía autonómica tiene un umbral de efectivos fijado por el Parlamento vasco y por la Junta de Seguridad a efectos de garantizar la seguridad pública en Euskadi".

"BUENA DISPOSICIÓN DEL PP"

Josu Erkoreka ha admitido que existe "buena disposición" en los interlocutores del Gobierno central y del PP porque "las palabras han sido constructivas y positivas, expresando ganas de trabajar, de colaborar y de buscar puntos de encuentro". "Pero no es menos cierto que los recursos están ahí", ha señalado.

A su juicio, se podían haber "encauzado de otra manera o haberse resuelto en otros términos". "No estamos hablando de recursos que invocan la Constitución, no estamos hablando de conflictos jurídicos en los que se trata de una controversia que plantea la vulneración de la Constitución. Estamos hablando solo de leyes aprobadas por la mayoría absoluta del PP en Cortes Generales que se pueden modificar mañana mismo con una Ley", ha añadido.

El portavoz del Ejecutivo ha advertido, además, de que "es un error" pensar que "el problema está en los recursos interpuestos por el Gobierno central a las leyes vascas".

"Ésa es una manifestación puntual más de un problema de fondo que ha sido la recentralización impulsada por la mayoría absoluta del PP en Cortes Generales. El problema está ahí y eso se ha traducido, por una parte, en la aprobación de normas de efecto recentralizador sin precedente en 30 años de historia", ha añadido.

Según ha apuntado, podría citar "ejemplos incomprensibles de medidas recentralizadoras dictadas con el solo apoyo del PP en la pasada legislatura, sin apoyos de ningún otro tipo ni de ninguna otra parte, y de ahí surgen, no solo los recursos que interpone" Euskadi, sino "muchas comunidades autónomas, impugnando esas leyes ante el Tribunal Constitucional".

"Y, después, aparecen también los recursos que interpone el propio Gobierno central contra la producción legislativa de las comunidades autónomas, pero ésta es solo una manifestación del problema de fondo y, por tanto, tiene lógica que nosotros hayamos interpuesto recursos ante las leyes del PP", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que "la conflictividad competencial ante el Tribunal Constitucional durante la pasada legislatura duplicó la de las preferentes, no solo por el caso vasco, sino por el del resto de comunidades autónomas", ha manifestado.

En cuanto a los recursos interpuestos por el Gobierno vasco a las leyes del PP cuando tenía mayoría absoluta, ha señalado que "ya se ocupará el Tribunal Constitucional, fiel esbirro del Gobierno central, de descartarlos y rechazarlos".

REUNIÓN URKULLU-RAJOY

Josu Erkoreka ha subrayado que el presidente del Ejecutivo central no ha contestado todavía al lehendakari, Iñigo Urkullu, quien hace más de dos semanas transmitió a Mariano Rajoy por escrito su disposición a volver a reunirse para abordar los "asuntos pendientes" desde septiembre 2014, fecha de su último encuentro.

"Aquí juega mucho el factor personal. Estamos hablando de Mariano Rajoy, que tiene en ese punto una personalidad muy marcada y muy singular. No es de los que reaccionan con rapidez ni de los que se pronuncian con contundencia y claridad a la primera de cambio", ha añadido, para precisar que, en su caso, "no es de extrañar que no haya respuesta".