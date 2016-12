Erkoreka espera que los cargos de Zuloaga y Huarte "no sean muy graves" y se pueda acreditar que no querían "delinquir"

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, espera que los cargos que se imputen a los activistas Mikel Zuloaga y Begoña Huarte, detenidos en Grecia, "no sean muy graves" y se pueda acreditar que "no había voluntad de delinquir".

En una entrevista al programa 'En Jake' de ETB, se ha referido, de esta manera, a la situación de Mikel Zuloaga y Begoña Huarte, detenidos este pasado martes en la localidad griega de Igumenitsa cuando intentaban atravesar la frontera con ocho refugiados a los que pretendían traer a Euskadi.

Erkoreka espera que no se confirme "lo peor" y que los cargos no sean "muy graves". El portavoz del Ejecutivo confía que se pueda acreditar en la instrucción que se vaya a poner en marcha que "efectivamente no había voluntad de delinquir" y que la actuación no formaba parte de una operación "delictiva".

El portavoz del Ejecutivo autónomo ha señalado que la presencia y capacidad de influencia del Gobierno vasco "fuera de las fronteras" es "muy limitada" y han hecho "lo que se hace en este tipo de ocasiones, como es establecer contacto con los familiares y con las autoridades de los dos países, -la representación diplomática y consular española en Grecia y con la autoridades griegas- para trasladar la inquietud" del Gobierno vasco y la disposición a "ayudar y colaborar".

Erkoreka ha precisado que este pasado miércoles hubo un "primer contacto", que será "permanente". Además, ha indicado que se "estará explorando la posibilidad de poder contribuir a que el proceso a poner en marcha se pueda desarrollar de la manera menos dañina".