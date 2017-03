Etcheverry dice que no hay "contrapartidas" para el desarme y espera que el Gobierno francés actúe con "inteligencia"

El sindicalista Jean-Noël Etcheverry, que anuncio el desarme de ETA para el 8 de abril, ha afirmado que en este proceso no se plantea para obtener "contrapartidas" y espera que el Gobierno francés "actúe con inteligencia".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, ha indicado que el acto del 8 de abril será "masivo" y estarán presentes

"todas las sensibilidades políticas, sindicales y sociales" que quieran tomar parte en esta iniciativa.

Ante el comunicado del Gobierno francés que ha asegurado que no negociará con ETA la entrega de armas, ha indicado que "siempre han dicho que no había contrapartidas" y cree que este mensaje del Ejecutivo galo evidencia que "no han oído nada y no han entendido nada". No obstante, espera que el Gobierno francés actúe con "inteligencia" y desista de su actual actitud.

Etcheverry ha afirmado que quieren que la gestión del desarme sea transparente y participativa y, por ello, esperan la "voluntad e implicación" de las instituciones y ha recordado que todo se hará con la colaboración de la Comisión Internacional de Verificación.

"No es ETA que decida hacer su desarme el 8 de abril, lo del 8 de abril es una decisión nuestra de los 'artesanos de la paz' que compartimos después con todas las partes posibles", ha manifestado.