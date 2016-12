Feijóo ratifica que Galicia no se sumará al FLA, el fondo de las comunidades "que no cumplen"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado que Galicia no se sumará al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque no necesita estar en "el fondo de las comunidades que no cumplen", en respuesta al llamamiento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que todas las autonomías se beneficien de esta vía de financiación.

"Galicia está en el fondo que condiciona su estrategia económica y presupuestaria de tesorería", ha subrayado Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, antes de añadir que la comunidad no tiene "ninguna dificultad" que le obligue a sumarse al FLA, un fondo que "no necesita" y pensado para autonomías que no tienen "capacidad de pagar y necesitan más dinero".

Frente a ello, ha señalado que Galicia está "en el fondo de facilidad financiera" para la deuda a interés cero. "Y en ese fondo sí que nos vamos a mover; estamos en ese fondo porque no conlleva ningún condicionamiento de pérdida de tutela financiera de la comunidad autónoma", ha explicado.

Dicho esto, ha añadido que no hay "ninguna variación" sobre lo que estaba previsto, por lo que la comunidad seguirá ligada al fondo que le facilita "la deuda pública con interés cero" por "cumplir los criterios de déficit público", pero no al FLA.

"Vamos a pagar a los proveedores con normalidad y les puedo asegurar que la prórroga de presupuestos no va a afectar a su pago medio. Absoluta tranquilidad. La Xunta está en el fondo de las comunidades que no cumplen", ha defendido, antes de concluir que no se sumará "al de las que no cumplen", en relación al FLA.