García-Margallo incide en que las relaciones entre EEUU y España "no deben perjudicarse" con la Presidencia de Trump

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha trasladado que espera que la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos no tenga un efecto negativo para España y, en todo caso, ha incidido en que las actuales relaciones con el país norteamericano "no deben perjudicarse".

Estas declaraciones las ha realizado este viernes antes de protagonizar un coloquio en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, donde ha reconocido que la llegada de Trump sí "frustra una de las grandes esperanzas", que era el acuerdo de comercio de inversión entre la Unión Europea y EEUU.

"Hubiera supuesto eliminar barreras para las empresas", ha mantenido, si bien le ha restado importancia al considerar que no llegar a este acuerdo "no cambia a peor" la situación en Europa, sino que "lo que hace es que no se cambia a mejor".

En todo caso, ha incidido en que las relaciones entre España y Estados Unidos "son muy importantes" desde el punto de vista de la cooperación en seguridad, en materia económica y en el ámbito cultural. "Y en término de colaboración en política internacional, en mi época al menos era absolutamente constante", ha sellado.

Por ello, tras recordar que España "aporta valor en zonas en las que --tiene-- ventajas competitivas, como América Latina y en el norte de África y en Oriente Medio", ha trasladado su deseo de que las relaciones entre los dos países no se vean perjudicadas.