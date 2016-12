Fernández Vara: "A mí que no me coloquen en pandillas porque no pertenezco a ninguna"

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado hoy que estará con quienes comparta modelo de partido, de socialdemocracia y de país. "Yo no doy jamás ningún cheque en blanco. Con quieres comparta modelo de partido, de socialdemocracia y modelo para España, estaré.A mí que no me coloquen en pandillas, ni grupos ni nada porque no pertenezco a ninguna", ha dicho en una rueda de prensa en Mérida donde ha hecho balance del año. Además, ha defendido la necesidad de que el partido asuma los cambios que ha habido en la sociedad y se adapte a ese nuevo tiempo. "No se puede estar en tiempo político nuevo, mirando por el retrovisor", ha sentenciado. Sobre los debates dentro del partido, ha advertido que el PSOE no es ninguna orden religiosa. "Si estuviéramos callaos seríamos una orden religiosa, y somos un partido político y de izquierdas", ha añadido.